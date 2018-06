Lunedì 4 giugno 2018, su Canale 5 è andata in onda la puntata finale del Grande Fratello 2018 Ed.15 condotta da Barbara D’Urso. Il Il vincitore che si aggiudicato un montepremi di cento mila euro è Alberto Mezzetti. Dopo la vittoria ha rilasciato la sua prima intervista al Messagero dove ha raccontato della sua esperienza all’interno della casa.

La prima intervista di Alberto Mezzetti dopo la vittoria del Grande Fratello 2018 Ed. 15.

Alberto Mezzetti è nato a Viterbo, dove vive da solo da quando ha 18 anni. Atletico, iperattivo e irrequieto, sembra essere molto sicuro di sé ma dietro questo suo aspetto così selvaggio e spavaldo si nasconde un lato sensibile e profondo, che emerge quando si comincia a conoscere.

Durante la serata, Alberto Mezzetti è riuscito ad arrivare tra gli ultimi tre finalisti del Grande Fratello 2018 dopo l’eliminazione di Lucia Orlando e Matteo Gentili, ed ha atteso il verdetto finale accanto ad Alessia Prete. Per annunciare il vincitore Barbara D’Urso ha scelto di utilizzare lo stetoscopio, come quando recitava ne La dottoressa Giò. Il battito più accelerato è stato proprio quello di Alberto.

Nell’intervista rilasciata al Messaggero Alberto ha spiegato il motivo per cui ha vinto il reality: «Perché ho mostrato il bello delle cose semplici, che si può essere felici con poco senza doversi per forza mostrare per quello che non si è».

Il tarzan di Viterbo ha vinto un bel montepremio e alla domanda “che farà con il montepremi da 100 mila euro?” Alberto ha risposto: «Risanerò i miei debiti creati da una mala amministrazione di conti familiari e non dalla mia attività che, ci tengo a dirlo, non ha mai creato problemi». Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e curiosità sul Grande Fratello 2018 Ed. 15.