Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmessa la seconda serata dello spettacolo Cavalli di battaglia. Gigi Proietti è accompagnato in ognuna delle 3 puntate da un’orchestra, un corpo di ballo e da grandi ospiti del panorama artistico italiano che insieme a lui si esibiranno nei “cavalli di battaglia” del proprio repertorio.

Su Rai 2 andrà in onda il film Chi ha rubato la mia vita? Nomi Gardner parte per una vacanza in famiglia, ma appena giunti a destinazione accade qualcosa di surreale: tutti credono che lei sia la tata e la tata sia lei. Non si tratta di un errore, ma di un diabolico piano organizzato dal marito Mark e dalla tata Greta, che da tempo è l’ amante di Mark.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta. La puntata è dedicata allo sbarco di Anzio avvenuto nel gennaio 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 9 giugno 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 9 giugno 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Salvate il soldato Ryan. Il capitano Miller riesce ad uscire indenne dallo sbarco americano in Normandia, e viene incaricato dallo stato maggiore di rintracciare il soldato James Ryan, unico supersite di quattro fratelli travolti dal conflitto mondiale.

Su Canale 5 vedremo il film con Leonardo Pieraccioni Una moglie bellissima. Su Italia 1 andrà in onda il film Jurassic World. Su La7 vedremo L’Ispettore Barnaby con gli episodi Vendetta elettrica e Chi ha ucciso Cock Robin?