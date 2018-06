Una delle tendenze moda più sorprendenti emersa delle collezioni primavera estate 2018, sono gli abiti e le stampe foulard. Capo iconico della bella stagione, il foulard dress è stato reinterpretato da moltissimi designer in originalissime versioni editate secondo i codici stilistici di ogni brand.

Il capo iconico di ogni estate e di questa in particolare: spopola il revival Versace, sempreverde Hermes.

L’abito foulard è una delle tendenze più amata dalle donne in questa primavera-estate . Perché fa femminile, fa sexy, fa freschezza, fa estate.

Non possiamo non citare Versace, che ha ripreso i foulard d’archivio disegnati da Gianni, per creare micro chemisier da indossare abbinati ai leggings stampati e giacche kimono da portare sul costume da bagno o anche in città.

Hermès, maison francese che ha i foulard nel suo DNA, ha riadattato il tema classico della selleria con colori inaspettati di tendenza, su lunghe camicie e ampi pantaloni abbinati.

Per Dolce & Gabbana il foulard dress per l’estate 2018, racconta il tema delle maioliche siciliane dipinte a mano, con toni squillanti e riccioli barocchi.

Ma la versione più moda dell’abito foulard è forse quella di Dries Van Noten, che in alcuni look visti in passerella ha utilizzato fazzoletti e pannelli con stampe differenti, come balze e volant che si liberano dalla silhouette essenziale dei vestiti a colonna.