La puntata finale del serale di Amici 2018 ed.17, condotta da Maria De Filippi è iniziata con l’ingresso dei quattro finalisti, i tre cantanti, Carmen, Einar e Irama, e la ballerina, Lauren, già vincitrice il titolo nella sezione danza. Poi sono stati presentati, i professori, i giornalisti della stampa e del web che dovranno assegnare il premio della critica.

La prima sfida è stata tra Einar e Lauren, che è stata vinta da Einar con il 53% delle preferenze. Dopo un intervento comico di Pio e Amedeo, Einar ha scelto di sfidare Carmen. Si è classificato al terzo posto, Einar. Carmen ha vinto con il 51% delle preferenze.

Amici 2018 Ed. 17: la finalissima tra Irama e Carmen.

Dopo un intervento di Geppi Cucciari, è partita l’ultima sfida con Irama che ha cantato “Nera”. Carmen, ha risposto con “If ain’t got you“. Il cantante poi ha continuato con i suoi inediti. Alla prima verifica del televoto è Irama ad essere avanti.

La sfida è ripartita con Carmen che ha interpretato “Caruso” di Lucio Dalla, dove ha riscosso consenso da parte della commissione esterna. Invece, Irama insieme ad Elisa, ha presentato una versione rappata di “Monster”.

Dopo l'esibizione di Carmen, il cantante si è esibito con "Sally", e Carmen ha risposto con il suo inedito, "Tra le mani". Alla prova delle carte Irama è sempre in testa. Ed ha proseguito la sfida con "Chiamami ancora amore" di Roberto Vecchioni. Con il 63% dei voti, Irama è il vincitore della diciassettesima edizione di Amici.