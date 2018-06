Detto Fatto torna oggi, giovedì 14 giugno 2018, con un’altra puntata ricca di tutorial interessanti e facili da realizzare anche a casa. Per la puntata odierna, la bella conduttrice campana Caterina Balivo ha scelto un grazioso e coloratissimo outfit:

I tutorial di Detto Fatto di oggi, 14 giugno 2018: cucina, acconciature capelli, moda, pulizie di casa e l’intervista a Arjola Dadaj ed Emanuele Di Marino.

La puntata di giovedì 14 giugno si aprire con Fabio Potenzano, che prepara una gustosa insalata di riso unendo tradizione e innovazione. Il session stylist Davide Cichello realizza una coda di cavallo senza elastico all’influencer Sonia Lorenzini.

A Detto Fatto torna anche la giornalista di moda Giusi Ferré che, affiancata dai buyer Mario dell’Oglio, Jacopo Tonelli e Giordano Ollari, giudica la collezione proposta da Martina Grisolia. Verrà consegnato, inoltre, il premio della critica al designer che più si è distinto in questa edizione del programma.

Detto Fatto oggi propone l’ultima manche delle Olimpiadi Casalinghe, per dimostrare che in casa non esistono ruoli predefiniti: in gara la coppia Titty e Flavia con Mirco, il “marito supplente”.

Infine, la coppia della nazionale paralimpica Arjola Dadaj e Emanuele Di Marino raccontano a Caterina Balivo la loro storia d’amore, lanciando un messaggio positivo a tutte le persone che ogni giorno devono affrontare tante difficoltà. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.