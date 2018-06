Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni intervistati da Uomini e Donne Magazine, hanno raccontato di essere felici e innamorati, dopo i rumors di crisi tra i due.

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia.

Sara Affi Fella ha raccontato nell’intervista: “Ogni giorno Luigi è una conferma. Lo sceglierei altre mille volte. Ci divertiamo, scherziamo tanto. Direi meglio delle aspettative, anche se vorremmo viverci di più. Subito dopo l’ultima puntata abbiamo passato 48 ore insieme, ma poi io sono dovuta tornare a Venafro per un problema in famiglia e lui a lavoro.”.

E ancora ha dichiarato che: “Il tempo mi ha dato lentamente le risposte che cercavo. Mi aveva colpito già dalla prima puntata, con il suo atteggiamento. Poi, dopo averlo visto scappare via dagli studi a causa del bacio dato all’altra persona sono stata malissimo e lì ho capito che dentro di me stava cambiando qualcosa nei suoi confronti. Avevo voglia di sentirlo in ogni momento della giornata per sapere cosa stesse facendo. Mi ha conquistata con i suoi modi.”.

Sara ha continuato dicendo: “Quando ho iniziato a sentire l’esigenza di avere quella persona sempre accanto a me e la necessità di sapere dove fosse e cosa stesse facendo, ho scelto. Luigi è una persona che mi capisce e mi rispetta. E’ questo uno dei lati di lui che mi piacciono di più.”.

Luigi Mastroianni ha raccontato che: “E’ stato un trono lungo e molto impegnativo anche psicologicamente. Alla lunga, quando il coinvolgimento emotivo cresce, vedere la ragazza che ti piace tra le braccia di un altro diventa insopportabile. Stare soli e saperla mia è stato liberatorio, anche se all’inizio eravamo un po’ spaesati. E poi, se posso dirla tutta, per il mio carattere e la mia personalità credo di essere io la strada più impegnativa”.

A proposito dei like ricevuti da Lorenzo Riccardi, Sara Affi Fella ha dichiarato che non ci sarebbe spazio per l’ex corteggiatore nella sua vita. Inoltre, è convinta che Lorenzo voglia solamente provocarli.