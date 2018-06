Temptation Island, è pronto ad approdare su Canale 5 dal 5 luglio 2018, da ieri sono iniziate le prime registrazioni del reality delle tentazioni. Per ventuno giorni, cinque coppie, vivranno in un bellissimo villaggio della Sardegna separate. Chi saranno le coppie di innamorati che metteranno alla prova il loro rapporto, sotto gli attacchi di avvenenti tentatori e tentatrici?

Ida e Riccardo sono tra le prime coppie in gara a Temptation Island 2018.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la coppia che si è conosciuta durante il trono over del dating show di Maria De Filippi che ha conquistato la scena con innumerevoli e colorate discussioni metteranno alla prova il loro amore nel reality delle tentazioni.

Nella sua intervista per Temptation Island Ida Platano ha dichiarato: “Sono follemente innamorata di Riccardo, partecipo a Temptation Island perché nella vita ho una responsabilità grandissima che è mio figlio e voglio capire se Riccardo è la persona giusta per me”. Invece, Riccardo Guarnieri, ha deciso di mettersi alla prova per dimostrare a Ida che non ha nulla da temere e per invitarla a essere meno gelosa. Entrambi si augurano che la loro relazione esca rafforzata da questa difficile prova.

Fra i tentatori ci potrebbe essere Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi de L’Isola dei Famosi e ci sarà anche Gianmarco Onestini, il fratello minore di Luca Onestini, Luca Daffrè, modello e amico di Ignazio Moser e il calciatore Giovanni Longobardi.