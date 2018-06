Le registrazioni del reality delle tentazioni Temptation Island, sono state costrette a fermarsi a causa dei violenti temporali che si abbattuti sulla Sardegna. La data della prima puntata di Temptation Island potrebbe slittare per via della momentanea interruzione delle riprese. La data della messa in onda della prima puntata di Temptation Island è prevista, presumibilmente, per lunedì 9 luglio oppure 12 o 13 luglio 2018.

Temptation Island 2018 Ed. 5: le riprese ferme a causa del nubifragio che si abbattuto sulla Sardegna.

A rivelare la notizia è il conduttore Filippo Bisciglia che ha informato su Instagram che tutto il cast è attualmente recluso nelle rispettive casette e impossibilitato ad uscire. Ha spiegato Filippo Bisciglia nella sua Instagram Story: “Non ci posso credere ragazzi, è il primo anno che ci capita una cosa del genere. Va bene, ci sta Tutti in casetta, non possiamo fare nulla”.

Filippo Bisciglia ha poi mostrato le immagini della pioggia battente nel giardino del resort ‘Is Morus Relais’ a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari, location del programma per il quarto anno consecutivo. Le nubi che hanno travolto l’isola sono destinate però a far posto nuovamente al sole nel giro delle prossime ore, consentendo di tornare al normale svolgimento delle riprese anche alla troupe del reality.