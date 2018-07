La showgirl argentina sta vivendo un periodo di riflessione molto confusa in amore, ma quel che emerge dall’ultima intervista della showgirl argentina al settimanale ‘Oggi’ è che la relazione con Andrea Iannone non è più scontata.

Belen racconta il periodo difficile che sta vivendo con Andrea Iannone.

La bellissima showgirl ha infatti spiegato di non essere fidanzata. “In amore non so più cosa voglio. Ci sono momenti nella vita di ognuno di noi in cui è meglio sospendere ogni scelta, tirare il fiato e non emettere alcuna sentenza rispetto al proprio presente. Quando non ci è davvero chiaro ciò che sentiamo o vogliamo, abbiamo il dovere di accettare insicurezze e confusione“.

“È inutile accanirsi nel voler trovare una soluzione immediata e a tutti i costi”, ha poi aggiunto. A domanda diretta risponde: “Se con Andrea è davvero finita? Non fatemi altre domande, non saprei cosa rispondere”.

“A volte non si è capaci di dare una risposta ai propri interrogativi. Ho solo bisogno di silenzio e riservatezza. Ci sono periodi in cui è meglio tacere. Per non ferire. Per non ferirsi…”, ha poi continuato. “Non riesco a stare né con lui né senza di lui”, ha concluso la Rodriguez.