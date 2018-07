Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il documentario Superquark. Da oggi, mercoledì 4 luglio 2018, torna Piero Angela su Rai 1 con un’altra serie di serate dedicate alla scienza, alla natura ed alla tecnologia.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv MacGyver con gli episodi Impara l’arte, Ferite dal passato e Trentuno vite.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto dedicato alla ricerca di persone scomparse e all’approfondimento di casi di cronaca.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda il film Il bisbetico domato. In un paesino della padania vive Elia, un misogeno che ama moltissimo gli animali. Un giorno una ragazza di Milano, Lisa, gli chiede ospitalità per la notte: piove molto e la sua auto è guastata.

Su Canale 5 vedremo la prima puntata della seconda stagione di Sacrificio d’amore. Su Italia 1 andrà in onda il film Twilight saga – Breaking Dawn. Bella Swan ed Edward Cullen si sposano e vanno in luna di miele. Qui Bella rimane inaspettatamente incinta, e la gravidanza si rivela pericolosa a causa della velocità di crescita del feto. La7 trasmetterà il programma Atlantide, storie di uomini e di mondi.