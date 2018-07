Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il film Love is all you need. Su Rai 2 andrà in onda il film Incubo biondo.

La relazione con Caroline, una donna separata, distrugge il rapporto tra James e la moglie Margot. A risentirne maggiormente è la figlia Elle che, divenuta grande, medita vendetta contro Caroline.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta. La puntata è dedicata ad una delle pagine più drammatiche della storia dell’umanità: il giorni del lancio della bomba atomica a Hiroshima e Nagasaki.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 7 luglio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 7 luglio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Philomena. Da giovane, Philomena aveva messo alla luce un bambino in un convento dove si era rifugiata dopo essere stata ripudiata dalla famiglia. La ragazza si è vista costretta a dare in adozione suo figlio, ma non smette mai di cercarlo…

Su Canale 5 andrà in onda Russia – Croazia, la partita dei quarti di finale dei Mondiali di calcio di Russia 2018. Su Italia 1 vedremo il film La piccola principessa. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie – La penna avvelenata.