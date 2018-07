Stasera, lunedì 9 luglio 2018, alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda un nuovo appuntamento con la fiction “Tutto può succedere 3” che vede protagonisti Pietro Sermonti, Maya Sansa, Ana Caterina Morariu, Alessandro Tiberi, Camilla Filippi, Fabio Ghidoni, Con Giuseppe Zeno, con Licia Maglietta e con Giorgio Colangeli. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della quarta puntata in onda stasera.

Mentre tutti sono convinti che il corto circuito al Ground Control sia colpa di Carlo, Denis, il vero responsabile, è distrutto dai sensi di colpa. Sara cerca di capire cosa c’è che non va ma finisce con il peggiorare le cose, anche con Marco. Intanto Ambra entra finalmente nel mondo di Andrea, conosce il suo allenatore e inizia a capire perché il ragazzo di cui si sta innamorando è così ossessionato dal nuoto.

Le anticipazioni di Tutto può succedere 3 del 9 luglio 2018: è crisi tra Sara e Marco?

Le anticipazioni ufficiali di Tutto può succedere 3 rivelano che Sara prende una decisione importante per aiutare Francesco e questa volta Marco potrebbe non essere disposto a capirla. Ambra è del tutto assorbita dalla sua relazione con Andrea, per cui arriva a trascurare gli impegni con la Tadini. Intanto, Alessandro è colto da mille dubbi circa le condizioni di salute di Cristina….