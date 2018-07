Francesco Monte sembra aver dimenticato l’ex fidanzata Cecilia Rodriguez. Monte al settimanale ‘Uomini e Donne magazine‘ ha spiegato di non avere più interesse nei confronti della ragazza, con cui è stato a lungo fidanzato, dopo essere stato lasciato da lei in diretta televisiva lo scorso anno durante il Grande Fratello Vip.

Oggi a Francesco non interessa sapere cosa facciano lei ed il nuovo fidanzato Ignazio Moser. “Ad essere sinceri, non mi è mai passato per la testa di cercarli di proposito per vedere cosa stessero facendo. Non lo facevo nemmeno qualche mese fa. Capita che sulla home di Instagram mi appaia qualche loro foto, ma ad oggi l’effetto che mi fa è nullo”, ha raccontato.

Francesco Monte ha ancora voglia di rimettersi in gioco in un nuovo reality. Sarà il prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 2018?

Dopo che per diversi mesi aveva rivelato di provare ancora forti sentimenti per la Rodriguez, oggi finalmente Monte guarda avanti. “Ho trovato la mia serenità. La questione è superata ed archiviata“, ha aggiunto.

Adesso è tempo di pensare a nuovi progetti televisivi e dopo la brevissima parentesi all’Isola dei Famosi Francesco vorrebbe avere l’opportunità di partecipare ad un altro reality.

“Il mio reality non l’ho fatto e vorrei portare a termine un’esperienza simile. Mi piacerebbe vedere come può reagire Francesco a trent’anni in una circostanza così, facendo un confronto con la mia unica esperienza televisiva che era molto diversa come format“, ha concluso. Per lui si apriranno le porte del GF Vip 2018?