La seconda puntata di Temptation Island, in onda su Canale 5 in prima serata, riparte proprio dalla prima coppia scoppiata nel corso della scorsa puntata, quella di Oronzo e Valentina.

Stavolta, però, il ragazzo lascia da parte la sua spavalderia (sua la frase diventata “cult” e criticatissima sui social: «Mo’ ti faccio piangere», riferito alla fidanzata), ed è proprio lui, invece, a piangere , chiedendo scusa alla compagna per i suoi numerosi tradimenti e le sue mancanze. «Ti amo, sei la donna della mia vita», le dice, «scusami per tutto il male che ti ho fatto in 10 anni. Sto malissimo, ho bisogno solo di te».

Colpo di scena: Valentina fa per allontanarsi da lui, finge di non riuscire a perdonarlo ma poi – dopo averlo scrutato a distanza dietro un canneto – torna indietro, convinta di dargli una seconda possibilità. I due, dopo aver dato spettacolo, escono insieme dal programma, promettendosi amore eterno e continuando a piangere.

Ida è disperata mentre Riccardo fa il piacione con le single, Lara e Michael sembrano essere arrivati al capolinea.

La seconda coppia presa in analisi dal conduttore Filippo Bisciglia è quella formata da Ida e Riccardo, i due si sono conosciuti a Uomini e Donne sette mesi fa. Ida vive un momento di disperazione e di crisi, ma riceve dalla produzione un regalo inaspettato: viene raggiunta in spiaggia da Gemma Galgani, protagonista di Uomini e Donne trono over. La dama è accorsa come un angelo consolatore per Ida.

«Non ce la faccio!», «Devi farcela!»: questo lo scambio – un po’ ripetitivo – tra le due donne, che piangono a dirotto, abbracciate. Prima di andarsene, Gemma regala il peluche Amore alla ragazza, sperando che le porti fortuna. Ma se Ida viene inquadrata mentre piange e stringe a sé il peluche come una reliquia, si vede il fidanzato che fa il piacione con la single Stephanie, chiedendole, scherzosamente, di poter restare con lei almeno altri 10 giorni.

Sembrano essere al capolinea anche Lara e Michael, fidanzati da due anni e mezzo ma ancora lontani da un rapporto maturo. E mentre lei sbandiera ai quattro venti di essere stata tradita dal compagno poco prima dell’inizio di Temptation Island, lui si giustifica aggiungendo ulteriori dettagli trash: «Lara ha raccontato che l’ho tradita due volte, cosa che aveva promesso di non dire».

Ma il comportamento del ragazzo ha a suo dire una spiegazione: «l’ho fatto perché da novembre lei non viene più a letto con me e io non ho più avuto desiderio di provarci, non riesco a chiedere. Quando la tua donna ti rifiuta in continuazione, cadi volentieri».