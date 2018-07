Stando a quanto riporta Libertad Digital, Zizou tornerebbe in bianconero, ma non come allenatore, visto che è salda la posizione di Massimiliano Allegri, ma bensì come dirigente e lavorerebbe quindi insieme a Fabio Paratici nella direzione sportiva.

La notizia, si legge sul portale iberico, sarebbe addirittura stata confermata da fonti vicine alla famiglia Agnelli, con il Pallone d’Oro 1998 che inizierebbe a lavorare a partire da ottobre. La decisione del francese sarebbe maturata proprio grazie all’arrivo a Torino del fuoriclasse portoghese Ronaldo che ha allenato in queste stagioni ai Blancos.

Le smentite arrivate da parte della società bianconera e dallo stesso Zidane.

