Temptation Island Vip, in onda da settembre su Canale 5, condotto da Simona Ventura. Per le coppie protagoniste del reality sarà un viaggio all’interno del loro rapporto e avranno la possibilità di verificare sul campo cosa realmente li unisce. Il conduttore della versione classica del reality ha dato un consiglio a Simona Ventura in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv.

Temptation Island Vip: il consiglio di Filippo Bisciglia a Simona Ventura.

Filippo Bisciglia ha detto nell’intervista rilasciata a Nuovo Tv: “Consiglio a Simona di dormire adesso perché a Temptation Island le giornate sono molto lunghe”. Simona Ventura seguirà il consiglio del collega Bisciglia?

Non ci sono ancora conferme su quelle che saranno le coppie della prima edizione di Temptation Island Vip. Secondo alcune indiscrezioni, a mettersi in gioco nel reality delle tentazioni potrebbero essere Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, coppia nata nell’ultima edizione di Uomini e donne.

Con loro potrebbero esserci anche Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini fidanzati da due anni. Secondo altri rumors in gara anche Stefano Laudoni e Valentina Vignali, tornati insieme dopo essersi allontanati per qualche mese. Circolati anche i nomi di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Sono tante, dunque, le voci sulle coppie che dovrà gestire Simona Ventura. Al momento, però, non c’è stata ancora nessuna conferma ufficiale.