La Juventus nuova cambia completamente pelle. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo e la quasi scontata partenza di Higuain, i bianconeri stanno mettendo mano a una severa ristrutturazione del centrocampo. Fin dall’inizio del calciomercato il nome oggetto del desiderio di Marotta e Paratici era quello di Milinkovic-Savic: ma il gigante serbo ha una quotazione improponibile. Per lui il presidente della Lazio Lotito chiede 150 milioni cache. Allora gli strateghi di Madama si sono orientati su altri lidi.

Torna la pista Paul Pogba: i tifosi della Juve desiderano rivederlo in bianconero.

La Juventus nello stesso tempo deve respingere le avance che tutte le principali squadre europee stanno facendo a Miralem Pjanic. La Vecchia Signora deve fare i conti con la voglia del bosniaco di misurarsi con campionati diversi da quello italiano e con le capacità economiche dei club inglesi Manchester United e Chelsea in primis ma non manca il Barcellona, pronti a mettere sul piatto i 100 milioni del cartellino.

Ma da qualche giorno una delle ipotesi che si sta facendo largo è quella del ritorno in bianconero di Paul Pogba. “Il polpo” tornato due anni fa al Manchester per una quotazione mostruosa, non è mai stato nelle grazie di Mourinho mentre è ancora amatissimo sotto la Mole.

Fresco di un Mondiale vinto da protagonista e molto maturato caratterialmente e tatticamente il francese sembra essere l’uomo giusto per la nuova vita della Juve e la Juve sembra la squadra giusta per il definitivo rilancio del giocatore. Si parla di una voce del contratto con la clausola di recompra di 60 milioni.

Marotta ci pensa seriamente. Le voci si susseguono e gli indizi si moltiplicano. I tifosi bianconeri non vedono l’ora di rivederlo allo Stadium.