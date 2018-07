Nuove indiscrezioni sul cast di “Temptation Island Vip”. Dopo le voci, non confermate, sulla partecipazione di Giulia De Lellis e Andrea Damante, arrivano particolari sulla partecipazione di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

La partecipazione a ‘Temptation Island Vip’ di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.

Secondo i rumors saranno loro i primi partecipanti ufficiali della nuova edizione di ‘Temptation Island Vip’. A dare la notizia è stata la testata 361 magazine. Se cosi fosse, come vuole il format, il loro amore, nato in tv, verrà messo a dura prova.

La loro storia è nata negli studi di ‘Uomini e Donne’. Nilufar è stata la tronista della scorsa stagione primaverile e alla fine del suo percorso ha deciso di scegliere Giordano. I due, fin da subito, hanno dimostrato di avere una grande complicità e intesa a differenza di tante altre coppie nate sotto i riflettori di recente.

La crisi superata.

I due, a giudicare dalle foto sui social, sembrano aver superato alla grande la bufera mediatica che li aveva colpiti. Qualche settimana dopo la scelta, avvenuta negli studi televisivi, Stefano Guglielmini, altro corteggiatore e fidanzato della tronista durante il programma, ha deciso di vuotare il sacco svelando l’accordo che c’era tra lui e la ragazza durante il trono.

La notizia “rimbalzò” sui social e su tutte le testate di gossip. Nilufar, insieme a Giordano, reputò opportuno essere presente in studio per raccontare la sua motivazione e ammettere le sue colpe per lo sbaglio commesso.

Oggi sembra essere tutto un lontano ricordo e se i due si sentono pronti a mette alla prova il loro amore non ci resta che aspettare per scoprirlo.