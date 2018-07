Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andranno in onda le repliche della decima serie di Don Matteo, con gli episodi Piccole stelle e Cam Mom.

Su Rai 2 va in onda la serie tv Rosewood con gli episodi Nuove prospettive, Ossessione e perfezione e Oltre i suoi occhi. Su Rai 3 vedremo il film The Program.

La guida tv di questa sera, giovedì 26 luglio 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film Grand Hotel Excelsior.

Su Canale 5 andrà in onda l’evento musicale dell’estate, i Wind Summer Festival 2018. Su Italia 1 verrà trasmesso il film G.I. Joe – La nascita dei cobra. James McCullen crea un’arma basata sulle nanotecnologie in grado di distruggere un’intera città. La MARS, la compagnia per cui McCullen lavora, vende il progetto alla NATO. Un commando dell’esercito americano, con alla testa Duke e Ripcord, ha il compito di trasportare e proteggere le testate. Ma non tutto va come programmato… Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo il programma In onda.