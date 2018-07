Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il film con Vanessa Incontrada Ti sposo ma non troppo. Il film racconta la storia di due coppie con problematiche riguardanti il matrimonio, la convivenza,i tradimenti ma anche Facebook. Andrea è oggetto dei tentativi di seduzione di Luca, fisioterapista single che per far breccia nel suo cuore si spaccia per psicologo. Carlotta e Andrea una coppia che convive da anni e che adesso sta per sposarsi. Su Rai 2 andrà in onda il film Mai fidarti della tua ex.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film Master & Commander – Sfida ai confini del mare. Si racconta dell’epico duello tra i due vascelli, il Surprise della Marina Britannica e la Acheron francese.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 28 luglio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 28 luglio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la serie tv Transporter – The series, con gli episodi Un solo prototipo e La figlia del Generale.

Su Canale 5 andrà in onda l’evento musicale Amiche in Arena per manifestare contro la violenza sulle donne. Su Italia 1 vedremo il film Godzilla. Su La7 vedremo la serie tv Little murders by Agatha Christie con gli episodi Flusso e riflusso e La penna avvelenata.