Grande attesa per l’ultima puntata di Temptation Island condotto da Filippo Bisciglia che andrà in onda su Canale 5 alle 21.25 stasera mercoledì 1 agosto 2018. Per le coppie rimaste in gioco è arrivato il momento della resa dei conti finale.

Temptation Island 2018: anticipazioni della quinta puntata di mercoledì 1 agosto 2018.

Nella quinta puntata di Temptation Island in onda stasera mercoledì 1 agosto 2018 i fidanzati rimasti potranno finalmente incontrarsi e fare il bilancio finale del loro percorso al reality delle tentazioni. Saranno pronti a rispondere alla fatidica domanda di Filippo Bisciglia: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a o da solo/a?”.

Le anticipazioni hanno rivelato che verrà trasmessa la seconda parte del confronto tra Gianpaolo e Martina, durante il quale si scoprirà se i due usciranno insieme oppure no dal villaggio, dopo che il ragazzo ha scelto di abbandonare in un primo momento il falò dopo che la fidanzata l’ha chiamato con il nome del tentatore che ha baciato. A quel punto Gianpaolo è andato via e ha lasciato intendere che vuole abbandonare da solo il programma.

Per quanto riguarda le altre due coppie Lara affronterà faccia a faccia il suo fidanzato Michael, e lo accuserà di non sapere neppure cosa vuol dire la parola rispetto. Invece, secondo le anticipazioni, Raffaela rinfaccierà ad Andrea tutti i suoi atteggiamenti con la single Rita sostenendo di averle mancato di rispetto.