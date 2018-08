Con le interviste di Filippo Bisciglia ai protagonisti, un mese dopo la fine del programma, “Il Viaggio di Temptation Island” ha chiuso un’edizione da record per il reality in quanto ad ascolti e raccontato le vite delle coppie dopo l’esperienza vissuta in Sardegna. E se c’è chi si è promesso amore eterno con l’idea di sposarsi e fare dei figli, ci sono coppie (come Lara e Michael e Martina e Gianpaolo) che si sono definitivamente dette addio.

Le coppie che hanno partecipato a Temptation Island 2018, un mese dopo.

La turbolenta storia di Oronzo e Valentina sembra aver finalmente avuto una svolta. “E’ stata un’esperienza dura, avrei voluto viverla più serenamente. Quando gli ho detto di no, ero decisa a finirla. Ho visto che lui ha avuto paura di perdermi, volevo dargli un’ultima possibilità. Per il momento c’è il cambiamento. Lo vedo presente, parliamo di più. Ora ci guardiamo negli occhi, cosa che non avevamo mai fatto prima” ha raccontato felice Valentina. E anche Oronzo ha ammesso di esser cambiato per lei. “La voglio sposare, deve essere la madre dei miei figli.”

Ida e Riccardo erano arrivati ad un punto critico, ma poi avevano deciso di lasciare il programma insieme. Con una novità improvvisa che ha cambiato il loro destino: Riccardo ha deciso di lasciare Taranto, la sua città natale, per andare a vivere con Ida e suo figlio a Brescia: “Dopo la fine del programma lui mi ha chiamato chiedendomi di voler venire il giorno dopo a vivere con me” ha detto lei. Ora la coppia sta progettando il trasferimento, mentre Riccardo sta cercando lavoro.

La storia tra Raffaela e Andrea sembrava dover naufragare ma, usciti insieme dal programma, i due ragazzi napoletani si sono definitivamente ritrovati. Lei era rimasta delusa per la vicinanza tra Andrea e la single Teresa ma lui le aveva fatto capire di essere sicuro del suo amore per la fidanzata. “Abbiamo recuperato il tempo perso, tempo che mi ha fatto capire che è la donna della mia vita”, ha spiegato Andrea. “Lui è cambiato tantissimo, è anche geloso e io sono contenta. Non mi ha mai controllato il telefono, ora sì! La notte dormiamo insieme e si attacca come un koala!” ha detto Raffaela. Andrea ha spiegato il motivo per cui si è messo in gioco con Teresa: “Se stai tutto quel tempo con delle belle ragazze e sogni comunque lei tutte le notti, vuol dire che la ami. L’unica cosa che non rifarei sono sguardi che sono stati male interpretati”. E su Instagram Andrea fa una dedica romantica a Raffaela con tanto di promessa di nozze e di una famiglia allargata.

Una delle coppie che si era detta addio durante il programma e che, a distanza di un mese, Martina e Gianpaolo ha confermato la rottura. Martina appare scossa parlando con Filippo: “Ora sto meglio, ma sono stata molto male dopo il falò. Gianpaolo è stato importantissimo nella mia vita, l’ho amato tantissimo. Siamo più consapevoli del fatto che prima non avevamo il coraggio di prendere una decisione così forte. Gianpaolo l’ho rivisto dopo alcuni giorni, è stata una sofferenza per tutti e due.” Anche Gianpaolo ha raccontato affranto il distacco dalla ex fidanzata.

L’altra coppia che si era detta addio in maniera burrascosa, quella formata da Lara e Michael non è tornata indietro. Lara ha chiuso un capitolo che l’ha fatta soffrire, per i ripetuti errori di lui. “Riparto da me. Non mi nascondo più dietro gli occhiali. Tornare a casa a riprendere le mie cose non è stato bello, tuttora ho momenti in cui sto parecchio male. Per me è stato un fallimento. Prima lo accusavo, ora voglio cercare di capirlo. Lui ci sta riprovando in tutte le maniere, ma in un mese non penso che le cose possano cambiare. Mi dice che è innamorato di me. C’è anche tanta rabbia nelle sue parole. Ad oggi non ce la faccio. Se devo ripartire da lui o da un altro, devo prima stare bene con me stessa” racconta.

L’ultima coppia a raccontarsi un mese dopo è quella formata da Giada e Francesco, che nonostante momenti tesi, stanno ancora insieme. “Ci siamo ritrovati, abbiamo capito tante cose di noi stessi”, ha detto lei. “Francesco è sempre geloso, ma non lo fa vedere”. Lui rivela di esser cambiato. “Mi sono reso conto che dovevo cambiare il mio modo di fare e così ho fatto”, ha ammesso. Ora nei loro progetti di vita insieme c’è il trasferimento in una casa con una stanza in più e l’intenzione di costruire una famiglia.