Sono passati alcuni mesi da quando Nilufar Addati ha scelto di uscire dal programma Uomini e Donne con Giordano Mazzocchi. Nonostante, la loro storia ha avuto un’inizio burrascoso, a causa di uno scandalo che ha coinvolto Nilufar, i due si dimostrano, felici ed innamorati, pronta a vivere una nuova esperienza. Infatti, Nilufar e Giordano saranno protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip.

Nilufar Addati furiosa su instagram contro i suoi fan per le voci sul presunto tradimento a Giordano Mazzocchi.

Negli ultimi giorni Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono stati oggetto di diverse speculazioni da parte di utenti sul web, dopo che Nilufar ha condiviso una foto insieme a un certo Umberto Buglione, in tanti l’hanno accusata di star tradendo il suo fidanzato con lui.

Nilufar Addati per mettere fine a queste presunte voci di tradimento a preferito fare chiarezza sulla questione su Instagram. La ragazza ha scritto: “Umberto è il mio fotografo, è pagato, le foto me le scatta lui… Ci conosciamo da un po’, siamo amici e lavoriamo insieme. Smettetela di inviargli messaggi in cui gli inviate la morte perché pensate che lui mi faccia lasciare con Giordano. Questa cosa non si può sentire. Molti di voi non si rendono conto che così potete davvero minare dei rapporti lavorativi. Lui non voleva più scattare con me perché preoccupato di questa bufera che s’è creata”.