Secondo alcune indiscrezioni circolate la prima registrazione di questa edizione del dating show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi sarebbe stata posticipata a venerdì 31 agosto 2018. Inizialmente, era stato annunciato che la registrazione doveva essere registrata per 29 agosto.

Uomini e donne: la prima registrazione rimandata a venerdì 31 agosto 2018. Ecco perchè…

Non è la prima volta che succede anche in passato è accaduto che registrazioni di Uomini e donne sono state posticipate. Questa volta il posticipo potrebbe essere legato alle registrazioni del reality Temptation Island Vip. In quanto la produzione del reality delle tentazioni è la Fascino di Maria De Filippi e tra gli autori vi è presente anche Raffaella Mennoia.

Secondo alcuni rumors, tra le possibili nuove protagoniste del dating show di Maria De Filippi in onda da lunedì 10 settembre 2018 su Canale 5, possa esserci anche Lara Zorzetto, una delle protagoniste del reality Temptation Island.

Ad annunciare il nome di Lara era stata proprio Raffaella Mennoia, la quale in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, disse che nel caso in cui Lara Zorzetto fosse ancora single entro i primi di settembre, sarebbe diventata la nuova protagonista del trono classico di Uomini e Donne.

Nei mesi scorsi, era circolata la notizia di un suo possibile addio come opinionista dal cast fisso del dating show di Tina Cipollari. A smentire la notizia su Instagram, fu la stessa Tina, precisando che a settembre sarebbe tornata di nuovo sulla sua poltrona. Non ci resta che attendere il prossimo 10 settembre per scoprire tutte le novità di questa nuova edizione di Uomini e Donne.