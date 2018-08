Pioggia di flash e selfie, fan in delirio, luccichio di abiti che fanno sognare. Con l’avvio della Mostra del Cinema di Venezia 2018 arriva anche il momento più atteso, il red carpet, il primo di questa edizione numero 75. E tra stelle del cinema internazionale e italiano, c’è anche Elisa Isoardi, compagna del vicepremier Matteo Salvini (arrivato più tardi). La conduttrice del programma La Prova del Cuoco ha calcato il tappeto rosso con un look scintillante, un abito lungo verde petrolio, decorato con applicazioni di paillettes su un velo trasparente e uno spacco vertiginoso.

I look sul red carpet della giornata di apertura del Festival di Venezia.

Ad aprire la passerella è stato il padrino della Mostra e conduttore della cerimonia, Michele Riondino, in look total black. Presente anche il ministro della Cultura, Alberto Bonisoli, accompagnato dalla moglie. Fotografi scatenati per la fidanzata di Ronaldo, la splendida Georgina Rodriguez, in un trasparentissimo abito nero, per Gessica Notaro e Giusy Versace, domani protagoniste dell’incontro sulle donne.

Bagno di folla per Ryan Gosling, protagonista di ‘First Man’ di Damien Chazelle, film di apertura: l’attore in camicia e giacca bianca e panataloni neri, si è concesso a selfie e autografi scatenando il coro ‘Ryan’ quando è dovuto entrare in sala.

Protagonista della passerella anche Claire Foy, nel cast della pellicola di apertura, vestita di rosso e rosa. Ad aprire il red carpet è stato il padrino della Mostra e conduttore della cerimonia, Michele Riondino, in look total black. Appaluditissima anche il Leone d’Oro alla carriera Vanessa Redgrave, accompagnata dal marito Franco Nero.

Una vera e propria ovazione ha poi accolto il presidente della giuria del concorso di Venezia 75, Guillermo Del Toro. Splendida Naomi Watts, anche lei tra i giurati, con un lungo abito rosa a sirena. Non potevano mancare anche le top: flash puntati su Izabel Goulart, scollatisima in argento, Barbara Palvin e il suo cortissimo abito a fiori e sulla splendida Sara Sampaio.