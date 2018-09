Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la fiction con Alessandra Mastronardi L’Allieva. Alice è arrivata alla fine dell’anno di specializzazione, e non solo dovrà capire cosa fare nella sua vita, ma anche le questioni di cuore sono ad un bivio fondamentale.

Su Rai 2 andrà in onda il film Quel nostro piccolo segreto. Laura è una donna felice: è sposata ed ha un figlio. L’incontro fortuito con Elliot, però, si rivela devastante: subito dopo aver ceduto alle sue avances, Laura vorrebbe porre fine alla loro storia, ma scopre di avere a che fare con una persona mentalmente instabile e molto pericolosa. Su Rai 3 vedremo il film Il fidanzato di mia sorella.

Guida tv di domenica 2 settembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 2 settembre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film La casa stregata. Mille anni fa due innamorati furono sorpresi in flagrante dalla madre di lei, e furono trasformati in statue di sale. L’incantesimo può essere sciolto solo se, allo scadere del millesimo anno, due innamorati identici a loro consumano la prima notte di nozze in quel preciso luogo.

Su Canale 5 vedremo vedremo il film Io vi toverò. Su Italia 1 andrà in onda il film Nudi e felici. Stasera La7 trasmetterà il film Good Morning Vietnam.