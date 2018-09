Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo il film Mother’s day. Julia Roberts, Jennifer Aniston e Kate Hudson sono tre mamme, Miranda, Sandy e Jessy. Una è single, un’altra è omosessuale, un’altra ancora cerca la madre assente.

Su Rai 2 alle 21:00 vedremo la serie tv Squadra speciale cobra 11, con gli episodi Fratelli, Una giornata infernale e Saluti da Mosca.

Su Rai 3 torna il programma PresaDiretta per altre sette puntate in giro per il paese. Oggi si parlerà dell’acqua, risorsa preziosissima, e del suo spreco. Si parlerà, inoltre, della sicurezza delle città.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, lunedì 3 settembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7.

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il film con Kim Rossi Stuart e con la regia di Michele Placido Romanzo criminale. Su Canale 5 vedremo la serie tv ispirata al romanzo di Lev Tolstoj Guerra e pace.

Su Italia 1 vedremo il film Fuga di cervelli. Emilio sin da quando era piccolo è innamorato della bellissima Nadia, e pur di starle vicino si iscrive a medicina. Il tempo passa, e finalmente Emilio si decide a parlargli, ma prima che possa dichiararsi Nadia gli rivela che ha vinto una borsa di studio e sta per partire per l’Inghilterra. Stasera La7 trasmetterà la serie tv The Kennedys.