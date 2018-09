Un uomo è stato travolto ed ucciso da un’auto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone. Al volante c’era Asia Sagripanti, la talentuosa cantante diciannovenne finalista del programma televisivo The Voice of Italy edizione 2018. La ragazza durante la fase delle selezioni delle Blind Audition, ha convinto tutti e quattro i giudici, che hanno premuto il pulsante rosso per far entrare Asia nella propria squadra. La ragazza, però, ha scelto come coach Francesco Renga perché, ha spiegato, è cresciuta con le sue canzoni.

Asia Sagripanti, distratta da un insetto, investe ed uccide un ciclista.

Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione fatta dalla ragazza, che ora si trova in ospedale in stato di shock, a far perdere il controllo della guida è stato un insetto, forse una vespa: Asia avrebbe provato a scacciarla, ed il suo movimento le avrebbe fatto perdere il controllo dell’auto, che è leggermente sbandata verso destra, dove stava transitando un ciclista, che è stato travolto. La ragazza ha subito allertato i soccorsi. I medici del 118 hanno provato a rianimare l’uomo, ma non c’è stato niente da fare se non constatare il decesso. La vittima, 52 anni, sposato con figli, sembra sia morto sul colpo. I carabinieri stanno ora indagando per omicidio stradale.