Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la partita della Champions League Napoli – Liverpool.

Su Rai 2 andrà in onda il film con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada Tutte lo vogliono. Chiara è una food designer che ha da poco ritrovato Raffaello, il suo primo amore adolescenziale. Forse Raffaello potrebbe dare a Chiara quello che lei cerca da una vita, potrebbe essere l’uomo giusto al momento giusto, ma l’incontro con Orazio, uno sciampista per cani, la porta in confusione.

Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma che aiuta a ricercare le persone scomparse ed a far luce su casi irrisolti Chi l’ha visto.

Guida Tv, tutti i programmi tv di mercoledì 3 ottobre 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in onda la soap spagnola Il Segreto. Mentre Su Canale 5 vedremo il film Sully.

A causa di un impatto con degli uccelli, i motori del volo US Airways 1549 subiscono un danno. Il capitano Chesley Sullenberger, soprannominato “Sully” per salvare la vita dei 155 passeggeri a bordo corre un grosso rischio effettuando un atterraggio d’emergenza sulle gelide acque del fiume Hudson.

Su Italia 1 andrà in onda la trasmissione Le Iene Show. La7 trasmetterà la trasmissione Atlantide, storie di uomini e di mondi.