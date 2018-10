Oggi, mercoledì 31 ottobre 2018 dovrebbe andare in onda alle 14:45 su Canale 5 una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi. Scopriamo cosa accadrà durante questo nuovo appuntamento che verrà trasmesso.

Uomini e Donne, la puntata del trono over del 31 ottobre 2018.

Secondo le anticipazioni del Trono Over di Uomini e Donne, nella puntata di oggi rivelano che dopo le puntate dedicate a Gemma Galgani e Rocco, ad Angela e il ritorno di Sossio Aruta e Ursula Bennardo, vedremo altri protagonisti del parterre senior. Secondo le anticipazioni, la settimana del dating show di Maria De Filippi si concluderà con una clamorosa rivelazione che lascerà basito il pubblico.

Infatti giovedì e venerdì il programma di Maria De Filippi non verrà trasmesso per via del ponte di Tutti i Santi. La consueta programmazione della trasmissione Mediaset riprenderà lunedì prossimo 5 novembre 2018.

Secondo le anticipazioni nella puntata di oggi, mercoledì 31 ottobre 2018, Gianluca e Roberta continueranno con il loro tira e molla che ha coinvolto anche un’altra dama, Cristina, con cui Gianluca ha trascorso anche una notte insieme. Roberta, inoltre, avrà una discussione con Denise a causa di Sebastiano. Le due arriveranno quasi alle mani.

Sui profili social di Uomini e Donne, sono stati rivelati chi saranno i due nuovi tronisti che sostituiranno Mara Fasone. Si tratta di Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez.