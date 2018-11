Albano Carrisi e Romina Power ospiti nel salotto del Maurizio Costanzo Show, ieri mercoledì 31 ottobre 2018, hanno parlato della figlia scomparsa tanti anni fa e del loro rapporto recuperato dopo il divorzio.

Maurizio Costanzo ha rivelato che Romina ha sensazione che la figlia scomparsa tanti anni fa sia ancora viva. E la Power ha confermato dicendo: “Fino a prova contraria lei è viva come tante altre ragazze che nel mondo svaniscono misteriosamente. Non capisco come si trovino cure per le malattie e non si fermi questo fatto che rapiscono le ragazze. Soprattutto in città dove succede di frequente”. Dunque, continuano a sperare che la figlia stia vivendo la sua vita lontana da loro.

Ma durante la serata, tra Al Bano e Romina non sono mancate frecciatine velenose. Maurizio Costanzo non è convinto che ci sia stato il divorzio: “Siete divorziati?”, “Sì diversi anni fa” ha ripetuto Al Bano. “Il divorzio è scaduto” ha incalzato subito Romina Power e Al Bano: “Ah sì? E mi hai fatto spendere tanti soldi per avvocati e Tribunali?! Tra me e lei adesso c’è un bel rapporto e un grande, grande divertimento, mi diverto moltissimo”, mentre l’ex moglie lo lusinga: “E’ l’unica caso in cui invecchiando la voce aumenta. Canta sempre dalla mia parte sinistra, se perdo l’udito da lì è colpa sua”.

“Bellissimo rapporto perché non ci vediamo quasi mai, vivo in California” dice la Power e l’altro: “Io vado e vengo da Cellino San Marco dove ho scelto di avere la dimora principale”. “Hai un bellissimo rapporto con il pubblico” dice Maurizio Costanzo, ma il cantante: “Abbiamo recuperato la strada del rispetto” e Romina Power: “Ma nooo, ti ha chiesto del pubblico” e Al Bano risponde: “Il legame con il pubblico è sempre stato eccezionale”.