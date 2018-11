Ecco tutte le anticipazioni sull’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2018 in onda stasera lunedì 5 novembre 2018 su canale 5 alle 21.15. Secondo quanto trapelato durante la serata ci sarà una sorpresa per Walter Nudo e Jane Alexander.

Grande Fratello Vip 2018: chi verrà eliminato tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè nella puntata di stasera lunedì 5 novembre 2018?

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 3, Elia, Martina e Ivan, i nominati della settimana precedente, hanno decretato i concorrenti a rischio eliminazione scegliendo tra Alessandro, Maria e Francesco. Ilary Blasi, a questi ultimi tre ha dato l’occasione, a loro volta, di nominare un “compagno di nomination”.

Alessandro ha scelto Maria, Ela ha sfidato al televoto Giulia Salemi. Infine, Francesco, ha fatto il nome di Jane. A decidere chi tra le tre coppie doveva andare direttamente al televoto sono stati gli altri coinquilini che in maggioranza hanno votato per Alessandro e Maria.

Non ci resta che aspettare l’ottava puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 5 novembre per vedere come si svolgeranno le nomination e chi dovrà lasciare la casa tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè.

Una sorpresa per Walter Nudo e Jane Alexander al Grande Fratello Vip nella puntata di stasera 5 novembre 2018.

Secondo quanto riportato da “Tv Blog”, nella puntata di stasera Walter Nudo avrà la possibilità di parlare con i figli Elvis e Martin. I due ragazzi, infatti, avranno modo di parlare con il padre tramite un collegamento Skype, non potendo lasciare i rispettivi impegni di lavoro per approdare a Roma. Entrambi, infatti, sono dei ballerini professionisti. Sicuramente, sarà tra i momenti più emozionanti della diretta di questa sera del Grande Fratello Vip. Una sorpresa che sicuramente sarà molto gradita da Walter Nudo.

Secondo alcune indiscrizioni circolate sul web Elia Fongaro potrebbe tornare al Grande Fratello Vip 2018 per un confronto con Jane. “Lui nei giorni scorsi su Instagram ha lasciato intendere che tornerà in Casa per dire la sua” si legge su gossip e tv. Non ci resta che attendere la puntata di stasera per vedere se Elie entrerà fisicamente o solo in collegamento con un video.