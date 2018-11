Ecco le ultime anticipazioni e news di mercoledì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo Juventus – Man Udt, partita della UEFA Champions League.

Su Rai 2 andrà in onda la seconda stagione della fiction ambientata ad Aosta tratta dai romanzi di Antonio Manzini Rocco Schiavone. Rocco Schiavone dopo il ritrovamento di un cadavere ritrovato tra le colline di Castel di Decima a Roma e che in tasca ha un biglietto con il numero di Rocco, deve tornare nella Capitale per fare i conti con il suo passato oscuro. Rocco basta questo capisce che la vittima era legata a Enzo Baiocchi. Seguendo questa pista, Rocco intravede la possibilità di prendere il criminale una volta per tutte, di risolvere l’omicidio di Castel di Decima e di togliere dai guai Sebastiano.

Su Rai 3 alle 21:15 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli che aiuta a ricercare le persone scomparse ed a far luce su casi irrisolti Chi l’ha visto.

Guida Tv, tutti i programmi tv di mercoledì 7 novembre 2018 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro andrà in ondail programma #CR4 La Repubblica delle donne. Piero Chiambretti debutta in prima serata su Retequattro con uno show in otto puntate che vede protagonista l’universo femminile. A fianco del conduttore ci sarà Cristiano Malgioglio che rilascerà ogni sera una falsa e stravagante intervista.

Mentre Su Canale 5 vedremo il film Diana – La storia segreta di lady D. Su Italia 1 verrà trasmesso il il film Harry Potter e il calice di fuoco. Su La7 andrà in onda il programma Atlantide – Storie di uomini e di mondi.