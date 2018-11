I protagonisti dell’appuntamento di oggi del dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi saranno ancora una volta Rocco e Gemma Galgani. Nelle scorse puntate, Rocco dopo aver provato a conoscere la dama torinese, aveva fatto un passo indietro, ritenendo di non essere attratto a sufficienza da Gemma e quindi di voler mettere da parte questa relazione.

Una dichiarazione che aveva molto ferito Gemma, la quale non era riuscita a trattenere le lacrime e la delusione per questo ennesimo rifiuto, puntando il dito contro Tina Cipollari e ritenendola responsabile di questa nuova delusione che le era stata data. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, per Rocco arriveranno diverse dame per conoscerlo ma il cavaliere le ringrazia e le congeda tutte perchè è ancora preso da Gemma.

Uomini e Donne, la puntata del trono over del 14 novembre 2018.

Nella puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne verrà poi mostrato un filmato della scorsa settimana che riguarda Gianluca e Roberta. Dopo aver litigato in studio i due si hanno fatto pace dietro le quinte, e poi in settimana si sono incontrati e si sono chiariti.

In studio la dama chiede se lui abbia ancora voglia di conoscere altre persone, il cavaliere risponde di no e i due ballano insieme. Poi si passerà a Sebastiano e Denise, lui dice di non essere preso quanto lei. Per lui c’è una nuova corteggiatrice, che però non riesce ad entrare in studio a causa del poco tempo a disposizione. Secondo Denise, lui si sta approfittando di lei perché sa che le piace molto. Poi Raffaele chiude con Adriana, perchè non gli piace fisicamente.