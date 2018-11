E’ durato davvero poco l’idillio tra Francesco Monte e Giulia Salemi. I due inquilini della casa del Grande Fratello Vip, che fino a qualche ora fa si scambiavano baci passionali e teneri gesti d’affetto, hanno iniziato ad insultarsi a vicenda. Non è chiaro il motivo per cui Francesco, di punto in bianco, ha deciso di allontanare di nuovo Giulia, forse a infastidirlo sono state le richieste, secondo lui eccessive, di baci in pubblico.

“Tu sei una bambina e mi fai passare per lo stro*zo. Io con te ci metto un punto”, le ha detto. La Salemi ha replicato: “Tu non sei coerente, ma smettila, va, va. Ma secondo te sto ai tuoi ordini?! Sono un essere umano”. Poi Monte ha aggiunto: “Maleducata sei una ragazzina, così ci tratti gli amici tuoi non Francesco Monte. Ci sono contesti dove non riesco a baciare perché mi sento osservato, altri dove sto bene. Tu sei abituata alle telecamere, io i baci appassionati non li riesco sempre a dare. Per me sei invadente, maleducata, parli sopra alla gente. Te lo dico anche in maniera seria. Parli con frasi televisive per enfatizzare tutto”.

Le confidenze di Francesco Monte alle Donatella dopo la lite con Giulia Salemi

Dopo un po’ Francesco ha fatto poi ulteriori confidenze a Le Donatella: “Non mi sento emotivamente coinvolto, non era una battuta. Non sono innamorato. Questa è una frequentazione un po’ particolare che avviene qui dentro ma non mi sento impegnato. Mi sono rotto di non poter scherzare, adesso mi cambia la faccia. Non sto parlando con una bambina di 13 anni”.

Eppure solo pochi giorni fa, Francesco e Giulia si erano avvicinati sempre più, scambiandosi baci sulla bocca non solo al buio e lontano dagli occhi degli altri coinquilini, ma anche in pieno giorno tra gli altri concorrenti del ‘Grande Fratello Vip’. La bella italopersiana in confessionale ha raccontato: “Tanti baci, grandi baci, quelli passionali. Non mi sembra neanche vero che si stia lasciando andare e sbilanciando nelle parole e nei gesti”.

L’idillio dei giorni scorsi tra Francesco e Giulia già in frantumi

Giulia dopo aver atteso per settimane che Francesco si sciogliesse e le dimostrasse in modo chiaro cosa prova nei suoi confronti, ha aggiunto: “E’ bello, Francesco mi fa sentire desiderata, appagata“. E lo stesso ex tronista ha confermato, spiegando che sebbene non sappia ancora come finirà tra lui e la Salemi, ha deciso di lasciarsi andare. “A prescindere da come andrà, ne siamo consapevoli entrambi, abbiamo spiccato il volo”, aveva spiegato la Salemi. Come finirà dopo gli episodi delle ultime ore, la storia tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2018?