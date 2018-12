Ieri sera, lunedì 10 dicembre 2018, è andata in onda l’ultima puntata di questa terza edizione del reality Mediaset “Grande Fratello Vip” condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. La serata è iniziata con i finalisti in abito da sera, schierati davanti alla porta rossa all’esterno della Casa. Dopo una clip introduttiva è arrivato Alfonso a bordo di una macchina, mentre Ilary è entrata in studio sollevata da due ballerini. Il televoto tra Benedetta Mazza e Stefano Sala viene chiuso e chi ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip è stata Benedetta Mazza.

Grande Fratello Vip 2018, Stefano Sala abbraccia sua figlia

Nella casa, a fare una sorpresa a Stefano Sala, è arrivata prima Dayane Mello, che gli annunciato che per lui ci sarebbe stata una dolce sorpresa. Sala non si aspettava di vedere la sua Bubi, parlando con i suoi amici in casa infatti aveva sottolineato che la bambina era probabilmente troppo piccola per essere portata in tv ma invece ha ricevuto questa dolcissima sorpresa ed è stato più che felice di ritrovare la figlia.

La modella Dayane Mello, dopo aver abbracciato Stefano Sala, l’ha portato in passerella dove ad attenderlo c’era Sofia che ha abbracciato il padre che, non ha trattenuto le lacrime, mostrando orgoglioso la bellezza della sua bambina. Una scena che ha commosso molto il pubblico che non ha trattenuto l’emozione di fronte al grande amore di un padre per la propria bambina.

Grande Fratello Vip 2018: Andrea Mainardi incontra nella casa la fidanzata Anna

Andrea Mainardi è stato chiamato nella caverna, dove ha trovato ad aspettarlo una cloche sotto la quale si nascondeva un bouquet di rose e un broccolo. E’ stato lo stesso chef emozionatissimo a rivelare che si trattava del suo primo regalo di compleanno per Anna in quanto a causa dei suoi impegni aveva dato il compito ad un suo amico di farle recapitare il dono mentre stava appunto festeggiando con alcune amiche.

Dopodichè la conduttrice Ilary Blasi ha fatto accomodare Andrea fuori in giardino dove per l’occasione era stato allestito una sorta di cinema all’aperto e dove Ilary ha fatto partire un video nel quale veniva mostrata una lettera proprio della sua fidanzata che lo rassicurava di aspettarlo a casa. Trattandosi appunto di uno scherzo, immediatamente Anna Tripoli è spuntata proprio alle spalle di Andrea, tantissime le lacrime e i baci tra i due che a due mesi di distanza sembrano innamorati più di prima.

Walter Nudo è il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip

I due finalisti Walter Nudo e Andrea Mainardi sono arrivati in studio tra abbracci ed entusiasmo e un drone porta in volo la busta con il risultato dell’ultima sfida. E’ partito il freeze e Ilary Blasi ha preso la busta mentre gli altri non possono muoversi. La conduttrice ha poi svelato al pubblico il nome del vincitore, ma non ai due contendenti. Il vincitore è Walter Nudo che dopo aver vinto la prima edizione dell’Isola dei famosi ha conquistato ancora una volta il pubblico.