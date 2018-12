Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news di venerdì 14 dicembre sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il programma condotto da Carlo Conti Un Natale d’oro zecchino 2018. Lo spettacolo, dedicato al Natale, vedrà la partecipazione di tanti ospiti del mondo dello spettacolo e del Piccolo Coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Su Rai 2 andrà in onda il film Due soldati. Su Rai 3 alle 21:15 vedremo il film La ragazza del treno. Rachel Watson ha un duro divorzio alle spalle: il marito l’ha tradita e si è risposato, e lei ancora non è riuscita a superare questo trauma. Ogni giorno Rachel prende il treno per andare a lavoro, a New York, e dal finestrino vede la casa dove viveva con il marito. L’uomo vive ancora in quella casa, con la nuova moglie e con loro figlia. Dal treno, Rachel osserva anche un’altra casa dove vive una coppia felice, ed inizia a fantasticare su di loro una storia perfetta. Ma la perfezione decade presto…

Guida tv di venerdì 14 dicembre 2018, le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7

Venerdì 14 dicembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo il varietà Chi vuol essere milionario.

Su Retequattro vedremo il programma tv Quarto grado. Su Italia 1 vedremo il film Interstellar. Per concludere, stasera La7 trasmetterà il programma Propaganda live.