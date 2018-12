Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 15 dicembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso l’evento con la conduzione di Antonella Clerici Festa di Natale – Una serata per Telethon. Sarà una serata all’insegna della raccolta fondi per la fondazione che lotta per la ricerca contro le malattie rare, e ci saranno tanti momenti di spettacolo.

Su Rai 2 andrà in onda la serie tv N.C.I.S. Los Angeles con l’episodio Senza uscita (La squadra è giunta in Messico per prendere Derrick dalla blindatissima villa del generale Vasquez e riportarlo in patria. Ma la situazione si complica…), e la serie tv Bull con gli episodi Sfiducia 1a parte (Bull decide di occuparsi del caso di Elliott Miles, un uomo muto, accusato di stupro, duplice omicidio e incendio) e Sfiducia 2a parte (La squadra continua a lavorare per provare a salvare Elliot Miles da un’ ingiusta condanna a morte).

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il documentario Città segrete.

Tutti i programmi tv di sabato 15 dicembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7 con la nostra Guida tv

Sabato 15 dicembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il padrino – Parte III.

Su Canale 5 andrà in onda il film The warriors gate. Su Italia 1 vedremo il film Superhero – Il più dotato fra i supereroi. Su La7 vedremo il film Il delitto Matteotti.