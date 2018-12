Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e news dei programmi tv di questo lunedì in prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 vedremo la nuova mini serie Rai in sei puntate con Claudio Amendola Nero a metà. Amendola è l’ispettore Carlo Guerrieri, alle prese con complessi casi e con vicende familiari che riguardano lui e l’amata figlia Alba, medico legale.

Su Rai 2 alle 21:20 vedremo il film Un amore tutto suo. Lucy Moderatz vive sola con un gatto e lavora come bigliettaia alla metropolitana di Chicago. Ogni mattina vede un uomo che compra il biglietto, si innamora di lui. Sotto Natale, l’uomo viene fatto cadere da alcuni teppisti sotto le rotaie, e Lucy riesce a salvarlo prima che passi il treno. L’uomo viene portato in ospedale, e Lucy, per stargli vicino, si spaccia per la fidanzata…

Su Rai 3, invece, vedremo la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci Report.

Guida tv: tutti i programmi tv di lunedì 17 dicembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news dei programmi in prime time di lunedì 17 dicembre sulle reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro Quarta Repubblica. Su Canale 5 vedremo il film Race – Il colore della vittoria.

Su Italia 1 vedremo il film Mamma, ho riperso l’aereo. La7 lunedì sera trasmetterà il film La lettera scarlatta. Hester Prynne emigra nel Massachussets nel 1600. Il marito doveva raggiungerla, ma non ne ha più notizie. La donna si innamora, ricambiata, del reverendo Arthur e rimane incinta. Il marito, però, la raggiunge, ed Hester viene bollata sui vestiti con l’infamante lettera A di adultera.