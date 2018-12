Per il 2018 la Rai offre una ricca programmazione delle fiabe di Walt Disney. Da Biancaneve a Frozen, passando per Rapunzel e La Bella addormentata nel bosco, sono tanti gli appuntamenti televisivi per rivivere i classici Disney amati da grandi e piccini.

Un’occasione per far divertire e rilassare i bambini in questo periodo così magico ma pure un momento emozionante per gli adulti che possono ammirare le nuove storie create dai produttori americani o rammentare vecchi ricordi d’infanzia. Di seguito una lista dettaglia di canali, date e orari per non perdersi neppure un cartone animato Disney sul piccolo schermo!

Natale 2018: la programmazione dei film Disney in TV

Come ogni anno, in concomitanza con l’arrivo del Natale, arrivano anche i meravigliosi film della Disney. Non c’è Natale senza i cartoni animati della Disney, un appuntamento che molti attendono con ansia, e che mette davanti agli schermi grandi e piccini durante le fredde serate di dicembre e gennaio. Sarà una programmazione ricchissima, dunque, anche per queste feste, scopriamola.

Nel dettaglio, ecco tutti i cartoni Disney con la programmazione ufficiale delle reti Rai. Ciò prevede che si parta il prossimo 25 dicembre con la messa in onda del cartone Biancaneve e i sette nani in onda dalle 21.25 sulla rete ammiraglia. Il 26 dicembre, invece, sarà la volta di Cenerentola e poi il 27 toccherà a La bella addormentata nel bosco.

Il 28 dicembre verrà trasmessa, sempre in prime time, la pellicola Mary Poppins. Il 25 dicembre, invece, in daytime vi segnaliamo la messa in onda dello speciale de Lo Zecchino d’Oro in onda alle 9.35 del mattino mentre alle 12.25 sarà trasmesso il Concerto di Natale da Assisi. Nel pomeriggio, invece, alle 17 andrà in onda il film Belle e Sebastien, la cui seconda parte andrà in onda il 26 dicembre.

La programmazione natalizia prosegue anche su Raidue ed ecco tutti i cartoni Disney. Il 24, il 25 e il 26 dicembre nel pomeriggio andranno in onda film a carattere natalizio, i quali prenderanno il posto della trasmissione Detto Fatto condotta da Bianca Guaccero, la quale tornerà in video il 27 dicembre. Su Raitre, invece, il 25, 26 e 27 dicembre sarà la volta della trilogia di ‘Una notte al museo’, in onda in prima serata mentre in daytime proseguirà sia l’appuntamento con la trasmissione Geo condotta da Sveva Sagramola sia quello con Un posto al sole.