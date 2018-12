Ecco le ultime anticipazioni e news della prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il film targato Walt Disney La bella addormentata. Aurora è la figlia del Re Stefano, ma vive nella casetta delle tre fatine Flora, Fauna e Serena in mezzo al bosco, per sfuggire alla maledizione della perfida strega Malefica.

Su Rai 2 va in onda il film Australia. Negli anni Trenta, Sara Ahley, un’aristocratica britannica, lascia l’Inghilterra per andare in Australia per far tornare a casa suo marito. Una volta giunta nella tenuta, però, scopre la morte dell’uomo. La donna, superata la crisi iniziale, cerca di risollevare le sorti della proprietà. Su Rai 3 vedremo il film Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone.

La guida tv di questa sera, giovedì 27 dicembre 2018 e le ultime anticipazioni e news sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7

Ecco la nostra guida Tv sulla prima serata delle principali emittenti con le ultime anticipazioni e news sulla prima serata delle tre reti Mediaset. Su Rete 4 vedremo il documentario Freedom – Oltre il confine. Su Canale 5 andrà in onda la serie tv Piccole donne.

Su Italia 1 verrà trasmesso lo show Io sono Battista. Secondo le anticipazioni della guida Tv, su La7 vedremo la serie tv Body of proof con gli episodi Angelo caduto, Pelle e ossa, Dubbi su Tommy e Sparizioni.