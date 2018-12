Ecco le ultime anticipazioni e news di sabato 29 dicembre dei programmi trasmessi in prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso il film Non c’è più religione. A Porto Buio, una piccola isola del Mediterraneo, i paesani si danno da fare per oranizzare il presepe vivente, ma c’è un problema: il bambino che fino all’anno prima aveva interpretato Gesù è ormai adolescente, gli sta crescendo la barba ed ha i brufoli, e non ci sono, in paese, altri bambini più piccoli. Il sindaco Cecco, vorrebbe chiederne ad uno dei bambini tunisini che vivono sull’isola di interpretare Gesù, ma tra le comunità non corre buon sangue…

Su Rai 2 andrà in onda il film Big Hero 6, mentre su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il film di Sergio Leone C’era una volta in America.

Tutti i programmi tv di sabato 29 dicembre 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7 con la nostra Guida tv

Sabato 29 dicembre 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Mel Gibson What women want.

Su Canale 5 andrà in onda l’evento Io e Lucio – Dalla e Morandi solo 30 anni fa. Si tratta di una serata in cui Gianni Morandi omaggia il suo collega e grande amico Lucio Dalla con tante canzoni, aneddoti e storie. Su Italia 1 vedremo il film Olè. Su La7 vedremo il film Assassinio sul palcoscenico.