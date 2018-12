Ecco le ultime anticipazioni e news dei programmi in tv di domenica 30 dicembre nella prima serata sulle tre reti nazionali. Su Rai 1 andrà in onda il film con Alessandro Gassmann Se Dio vuole. Su Rai 2 andrà in onda il film Principe azzurro cercasi.

Rai 3 vedremo il programma I dieci comandamenti. Il regista teatrale Armando Punzo ogni giorno, per anni, è andato nel carcere di Volterra dove ha fondato e dirige la Compagnia della Fortezza, formata da detenuti-attori. Con questo progetto, vuole affermare il diritto di esistere come individuo al di là di qualsiasi crimine e reato commesso

Guida tv di domenica 30 dicembre 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7

Scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time di domenica 30 dicembre 2018. Su Retequattro andrà in onda il film con Sylvester Stallone e Sharon Stone Lo specialista.

Su Canale 5 vedremo la nuova serie tv Victoria II. Siamo nel 1846 e Victoria aspetta un altro figlio. Il Natale si avvicina, e Victoria deve trascorrere le festività senza la sua adorata Baronessa Lehzen. Albert vuole trasformare il palazzo in un luogo magico per le feste, ma la tensione aumenta quando invita delle persone non gradite.

Su Italia 1 andrà in onda il programma Very big show. La7 trasmetterà la serie tv Tut – Il destino di un faraone.