A partire da giovedì 24 gennaio 2019, in onda su Canale 5 in prima serata il reality “Isola dei Famosi 2019” condotto da Alessia Marcuzzi affiancata dalle due opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Le due donne arrivano nel programma in sostituzione di Mara Venier, che è tornata quest’anno in Rai a condurre Domenica In. Vediamo insieme tutte le anticipazioni sul cast e l’inviato che sbarcheranno in Honduras.

Isola dei famosi 2019, ecco chi sono i concorrenti e inviato

Per quanto riguarda i concorrenti nel cast dell’Isola dei Famosi ci dovrebbero essere Riccardo Fogli, Paolo Brosio, Marina La Rosa, Grecia Colmenares, Taylor Mega, Luca Vismara, Kaspar Capparoni, Jo Squillo. Secondo quanto trapelato dovrebbero partecipare anche Marco Maddaloni, Sarah Altobello, Youma Diakite, Douglas Aaron Meyer, Johara Valerie Racz, Abdelkader Ghezzal, Viktorjia e Virginia Mihajlovic. In dubbio la partecipazione di Jeremias Rodriguez che è stato vittima di un incidente.

A vestire i panni dell’inviato al posto di Stefano De Martino sarà Filippo Nardi. L’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi 2018”, già conduttore del pre-reality “Saranno Isolani”, tornerà in Honduras per la nuova edizione. A comunicarlo ufficialmente è stato il profilo social del reality. Filippo Nardi è riuscito a ottenere il posto fra i diversi pretendenti. Tra i conduttori ed attori che sono stati provinati nel corso di queste settimane per ottenere l’ambito ruolo, vi sono stati Kabir Bedi, Daniele Bossari, Walter Nudo, Francesco Monte e Lorenzo Flaherty. Altre indiscrezioni, inoltre, vedevano ad un passo dall’Isola anche Valeria Marini e Francesco Facchinetti.