Il Congresso Mondiale delle Famiglie (World Congress of Families, WCF) è un evento pubblico internazionale che ha l’obiettivo di unire e far collaborare leader, organizzazioni e famiglie per affermare, celebrare e difendere la famiglia naturale come sola unità stabile e fondamentale della società. Importanti leader mondiali partecipano ogni anno al Congresso: nel 2018, il XII WCF in Moldavia fu ospitato dal Presidente Moldavo Igor Dodon; nel 2017 il governo ungherese collaborò alla realizzazione del XI WCF a Budapest con la partecipazione e direzione del Primo Ministro Viktor Orban. Nel 2019 il Congresso Mondiale delle Famiglie si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo.

“Poiché la famiglia è l’istituzione sociale originaria che getta le fondamenta di una società moralmente responsabile, con il supporto del vice premier Matteo Salvini, del Ministro della Famiglia e della Disabilità Lorenzo Fontana, del Governatore della Regione Veneto Luca Zaia e del sindaco Federico Sboarina, la città di Verona è orgogliosa di ospitare, dopo Budapest e Chisinau, il XIII Congresso Mondiale delle Famiglie!”, hanno dichiarato gli organizzatori dell’evento.

Temi del Congresso Mondiale delle Famiglie

Le tematiche che saranno affrontate durante il congresso saranno: la bellezza del matrimonio, i diritti dei bambini, ecologia umana integrale, la donna nella storia, crescita e crisi demografica, salute e dignità della donna, tutela giuridica della Vita e della Famiglia, politiche aziendali per la famiglia e la natalità.

La Marcia per la Famiglia

Domenica 31 marzo 2019, giornata conclusiva del Congresso Mondiale delle Famiglie, si terrà la Marcia per la Famiglia con appuntamento alle 12 in Piazza Bra. La destinazione finale della Marcia è Piazza dei signori.