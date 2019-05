Pamela Prati è oggi ospite nel programma di Canale 5 Verissimo per raccontare la sua verità sul caso Mark Calatagirone, dopo la confessione di Eliana Michelazzo. Pamela Prati, dopo aver dichiarato di aver mentito sull’esistenza di Mark Caltagirone e di essere stata plagiata dalle sue ormai ex agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ha rivelato di sentirsi molto spaventata e di aver paura che le possa accadere qualcosa. Durante un’intervista rilasciata nella puntata di “Verissimo” che andrà in onda oggi, sabato 25 maggio, ha detto: “Solo questi giorni ho capito che Mark non esiste. L’ultima volta che sono venuta a Verissimo ero ancora convinta che esistesse, poi, solo negli ultimi giorni ho visto delle foto che mi hanno mandato, che non appartenevano a lui. In realtà, era un’altra persona, un agente”.

Pamela Prati si sfoga a Verissimo nell’intervista a Silvia Toffanin.

Ha spiegato la Prati: “Ora ho paura, perché non so chi ci sia dietro a questa situazione. Sono spaventatissima, non so cosa potrebbe succedermi“. Parlando con la conduttrice Silvia Toffanin ha poi detto che Eliana e Pamela l’hanno plagiata e nel corso del tempo l’hanno allontanata dai suoi amici e dai suoi familiari per poterla controllare meglio. “Non so, sono dentro ad una situazione che non capisco. Mi hanno isolata dal mondo. Con la scusa che lui era gelosissimo mi hanno allontanata dalla mia famiglia e dagli amici. Uscivo solo con loro perché dicevano di essere amiche di Mark e mi assicuravano sul suo amore e sulla sua esistenza”, spiegato.