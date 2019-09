Domani andrà in onda la nuova puntata del programma di successo di Rai 1 condotto da Vira Carbone. Nel nuovo appuntamento di domani mattina con “Buongiorno Benessere” alle 10.45 si parlerà di argomenti particolarmente importanti e di grande interesse comune. L’approfondimento verterà sulla pressione arteriosa, la glicemia e il colesterolo. Se ne parlerà con Claudio Borghi, direttore scientifico della società italiana di ipertensione, con il professor Antonio Rebuzzi, docente di cardiologia dell’università Cattolica di Roma e il medico di famiglia Carlo Gargiulo. Si passerà al capitolo asma e la discussione verrà approfondita con il professor Ciro Vestita, fitoterapeuta dell’università di Pisa, e il professor Luca Richeldi, primario di pneumologia dell’ospedale Gemelli di Roma.

Scopriamo gli altri argomenti e gli ospiti di sabato 28 settembre 2019. Nella nuova puntata di Buongiorno Benessere si parlerà anche di vitamina D con la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa, e il professor Salvatore Maria Corsello, endocrinologo dell’università Cattolica di Roma. Ci sarà anche la rubrica dedicata al primo soccorso. Nella puntata di domani con il dottor Francesco Sabetta, primario di medicina interna del policlinico Casilino di Roma, si parlerà di come prevenire e curare le ustioni. Si parlerà anche di un tumore particolarmente aggressivo come il sarcoma con l’aiuto del prof. Davide Donati, direttore della clinica di ortopedia e traumatologia dell’università degli studi di Bologna. Spazio anche ai numerosi servizi girati in tutta Italia ed alla ricetta dello chef Alessandro Circiello. L’appuntamento con Buongiorno Benessere è per domani alle 10.45 su Rai 1.