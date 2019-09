Tra pochissimo su Rai 1 andrà in onda la nuova puntata di “Linea Verde Life”. Oggi sabato 28 settembre alle 12.20 su Rai 1 il programma ci porterà alla scoperta di Bari. I conduttori Marcello Masi e Daniela Ferolla ci mostreranno una città vivissima e come ogni settimana l’approfondimento sarà all’insegna della sostenibilità ambientale. Si approfondiranno casi virtuosi di partecipazione sociale e di pratiche in tema di rispetto dell’ambiente.

Linea verde life ci porterà alla scoperta della città di Bari

Nella puntata di oggi verrà mostrata ai telespettatori anche un’operazione di pulizia dei fondali, attraverso la quale si recupereranno oggetti ingombranti e rifiuti speciali. Si andrà anche in un’azienda di eccellenza mondiale, in ambito di sicurezza delle reti ferroviarie. Inoltre, si mostrerà una vera e propria ricetta di tintura. Ci sarà anche lo spazio consueto dedicato al mondo degli animali. Nella puntata di Linea verde life in onda oggi sabato 28 settembre 2019 si parlerà di un gruppo speciale di cani. Federica De Denaro condurrà il pubblico alla scoperta del centro storico. La sua ricetta avrà come protagonista le tipicità gastronomiche della città di Bari. Il nuovo appuntamento con Linea Verde Life è per oggi sabato 28 settembre 2019 con la splendida tappa nella città di Bari.