Poche ore fa la Rai ha comunicato che è stata rinviata di una settimana la puntata di Linea Blu dedicata al Cilento, ed ambientata a Palinuro. La messa in onda inizialmente fissata per oggi slitta di una settimana a causa di problemi di carattere organizzativo si legge nel comunicato. La puntata di oggi dedicata al Cilento e a Palinuro verrà trasmessa su Rai 1 la prossima settimana. Nella puntata di sabato 28 settembre la conduttrice Donatella Bianchi ci porterà alla scoperta delle bellezze di Palinuro e della zona costiera limitrofa. Le immagini che vche vedremo in onda su Rai 1 sono state registrate nell’agosto scorso. Si racconteranno le particolarità del litorale cilentano. Tra i protagonisti della puntata ci saranno pescatori, gli operatori turistici, la guardia costiera, e le istituzioni locali.

Linea Blu ci condurrà alla scoperta di Palinuro

Sabato 28 settembre alle 14 Linea Blu ci parlerà dei mutamenti che sta subendo il nostro mare, che stanno modificando il metabolismo e i cicli riproduttivi di un gran numero di organismi e sconvolgendo gli equilibri tra le specie marine visto l’arrivo delle cosiddette “specie aliene”. Donatella Bianchi ci farà conoscere alcune di queste specie che stanno popolando il Mediterraneo. Dall’alga caulerpa, conosciuta come alga killer, alla noce di mare, che sta “attaccando” l’Adriatico settentrionale, determinando danni enormi per al settore della pesca perché in sostanza si tratta di un predatore di zooplancton, uova e piccole larve di pesci, soprattutto di acciuga. L’appuntamento con Linea Blu è per sabato 28 settembre 2019 alle 14 su Rai 1 con la magnifica tappa nel Cilento.