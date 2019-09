Lunedì 30 settembre andrà in onda una nuova puntata di Temptation Island Vip 2019. Quali dinamiche si saranno sviluppate nel corso di questi giorni tra le coppie? Abbiamo lasciato diverse situazioni in sospeso. Secondo le ultime indiscrezioni Anna Pettinelli avrà un falò di confronto con il fidanzato Stefano Macchi. Anna è in preda ad una forte crisi di gelosia e non fa nulla per nasconderlo.

Passa dal pianto a lunghi monologhi. Non riesce ad accettare che il proprio compagno possa avere tante attenzioni per la single, come se lui non avesse una fidanzata a cui vengono mostrati i suoi comportamenti. “Vorrei ricordarti che una fidanzata ce l’hai e che non è a Roma, ma a trecento metri da te”, ha detto con fare ironico la conduttrice, che si è lanciata in esilaranti imitazioni del suo compagno e della tentatrice.

La complicità tra Silvia e Valerio

Nuove anticipazioni di Temptation Island Vip 2019: nella quarta puntata verranno mostrate alcune immagini con Silvia ed il single Valerio in una situazione di contatto fisico ravvicinato in quello che sembra un letto. Cosa sarà accaduto davvero? Come reagirà il fidanzato Gabriele?

La fine della storia di Nathaly ed Andrea

Il duro scontro che Nathaly ed Andrea hanno avuto a Temptation Island Vip 2019 ha segnato la fine della loro storia. Una volta tornata a casa, Nathaly ha rilasciato un’intervista a Uomini e donne magazine nella quale si nota tutto il rancore e la rabbia che ancora prova nei confronti dell’ex compagno. “Per me Andrea è morto, non voglio neanche incontrarlo per strada. Mi sento svuotata, ma pronta a rinascere. Ora sto metabolizzando un lutto. A quarantasei anni puoi aspettare che finisca il programma, una volta fuori puoi fare quello che vuoi, evitando magari ragazze così giovani”, ha dichiarato Nathaly.